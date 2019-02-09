Продюсер озвучил неожиданную версию смерти Децла

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Причиной смерти знаменитого российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) могло стать отравление, заявил известный продюсер Андрей Разин.

"Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление", - заявил он в эфире программы Выход в люди.

По словам друга Децла Роберта Елизарьева, смерть рэпера могла быть спланированной.

"Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить", - подчеркнул он.

Напомним, Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.