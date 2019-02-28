"Дизель шоу" представили новую актрису: фото красавицы

Юмористический коллектив "Дизель Шоу" представил новую участницу команды – многодетную мать, участницу КВН из Беларуси Марусю Грицук.

Артистка выступила с коллективом на первом концерте после аварии, который прошел в столичном "Дворце Украина". Фото с новой участницей появились на странице "Дизель шоу" в Facebook.

"Мы стремимся делать новые концерты еще ярче и разнообразнее: приглашаем актеров, работаем над актуальными шутками и музыкальными выступлениями. Будем ждать отклика зрителя о Марусе в "Дизель Шоу"! Но уже видим, что приглашенную актрису встречают тепло, ведь Маруся прекрасная актриса и позитивный человек", - отметил худрук "Студии" Егор Крутоголов.

Маруся Грицук родилась в Бресте (Беларусь), окончила Брестский технический университет, была участницей команды КВН БГУ. В разное время вела программы: "Наше Утро", "Талент краiны", "Родителей в школу!", "Жди меня" на минском канале ОНТ. Артистка счастливая жена и мама четверых сыновей.

Ранее звезда Дизель шоу рассказала об адских болях после смертельного ДТП.