Обошла Цукерберга: Forbes назвал самого молодого миллиардера в истории

Кайли Дженнер попала в список самых богатых женщин планеты по версии Forbes.
Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером на планете.
21-летняя знаменитость обошла даже создателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой миллиард в 23 года, сообщает Forbes.
В 2015 году девушка основала свой косметический бренд Kylie Cosmetics, первая коллекция которой была распродана за 30 секунд.
Такой популярностью бренда Кайли благодарна соцсетям – именно через Snapchat, Instagram, Facebook и Twitter, где у нее более чем 175 млн подписчиков, и осуществляется реклама новых продуктов ее компании.
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