Обошла Цукерберга: Forbes назвал самого молодого миллиардера в истории

Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории / https://www.instagram.com/kyliejenner/

Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером на планете.

21-летняя знаменитость обошла даже создателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой миллиард в 23 года, сообщает Forbes.

В 2015 году девушка основала свой косметический бренд Kylie Cosmetics, первая коллекция которой была распродана за 30 секунд.

Такой популярностью бренда Кайли благодарна соцсетям – именно через Snapchat, Instagram, Facebook и Twitter, где у нее более чем 175 млн подписчиков, и осуществляется реклама новых продуктов ее компании.

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