Forbes назвал самых богатых звезд шоу-бизнеса 2018 года

Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей / Reuters

Журнал Forbes обнародовал традиционный рейтинг самых богатых знаменитостей США за 2018 год.

Первое место, как сообщает Forbes, занял режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас с состоянием в 5,4 миллиарда долларов. Такую сумму режиссер удалось накопить благодаря продаже кинокомпании Lucasfilm студии Disney за четыре миллиарда долларов в 2012 году.

Второе место досталось коллеге Лукаса кинорежиссеру Стивену Спилбергу – его состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов.

В тройку лидеров вошла знаменитая телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиарда долларов.

Четвертое место занял баскетболист Майкл Джордан (1,7 миллиарда долларов).

Пятое место с доходом в 900 миллионов долларов разделили 21-летняя бизнес-леди Кайли Дженнер, которая смогла заработать состояние благодаря бренду Kylie Cosmetics, и Jay-Z, доходы которого обеспечивает музыка, шампанское Armand de Brignac, коньяк D'Ussé и доли в компаниях Roc Nation и Tidal.

В десятку также вошли Дэвид Копперфильд (875 млн), Diddy (825 млн), Тайгер Вудс (800 млн) и Джеймс Паттерсон (800 млн).

Ранее Forbes назвал самую высокооплачиваемую модель 2018 года.