Forbes назвал самую высокооплачиваемую модель 2018 года

Кендал Дженнер заработала за 2018 год 22,5 миллиона долларов / kendalljenner/instagram

Журнал Forbes обнародовал традиционный рейтинг наиболее высокооплачиваемых моделей мира.

Первое место, как сообщает Forbes, заняла сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, заработав 22,5 миллиона долларов. Такую сумму Кендалл смогла получить благодаря контрактам с брендами Estee Lauder, Adidas и Calvin Klein.

На втором месте с доходом в 13 миллионов долларов Карли Клосс.

Третье место разделили Крисси Тайген и Рози Хантингтон-Уайтли, заработав по 11,5 миллионов долларов.

За ними также одно место досталось двоим моделям - Жизель Бундхен и Каре Делевинь с доходом в 10 миллионов долларов.

Седьмое место заняла Джиджи Хадид с суммой 9,5 миллионов долларов.

Ее сестра Белла Хадид разделила седьмое место с Джоан Смоллс – по 8,5 миллионов долларов.

В десятку также вошла Даутцен Крус, которая заработала 8 миллионов долларов за 2018 год.

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