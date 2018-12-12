Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых писателей мира

12 декабря 2018, 01:19

В рейтинге Джеймс Паттерсон опередил Джоан Роулинг.

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг стала меньше зарабатывать на книгах о Гарри Поттере / englishgid.ru

Журнал Forbes обнародовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых писателей мира, в который вошли 11 авторов.

Первое место, как сообщает Forbes, занял Джеймс Паттерсон, известный благодаря серии детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Этот писатель заработал на продажах книг 86 миллионов долларов.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заняла вторую позицию с доходом 54 миллиона долларов. Ранее писательница была на первом месте, но за последний год ее доход снизился на 41 миллион долларов.

Третий в рейтинге – Стивен Кинг. Его доход исчисляется 27 миллионами долларов.

Отмечается, что журналист Майкл Волф, написавший книгу "Огонь и ярость" об администрации президента США Дональда Трампа занял седьмое место с годовым доходом в 27 миллионов долларов.

Всего фигуранты рейтинга заработали с июня 2017 года по июнь 2018 года на продажах своих произведений в США 283 миллионов долларов.

Как ранее сообщалось, Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года.

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США рейтинг Forbes писатели высокооплачиваемые
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