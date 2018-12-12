Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых писателей мира

Джоан Роулинг стала меньше зарабатывать на книгах о Гарри Поттере / englishgid.ru

Журнал Forbes обнародовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых писателей мира, в который вошли 11 авторов.

Первое место, как сообщает Forbes, занял Джеймс Паттерсон, известный благодаря серии детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Этот писатель заработал на продажах книг 86 миллионов долларов.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заняла вторую позицию с доходом 54 миллиона долларов. Ранее писательница была на первом месте, но за последний год ее доход снизился на 41 миллион долларов.

Третий в рейтинге – Стивен Кинг. Его доход исчисляется 27 миллионами долларов.

Отмечается, что журналист Майкл Волф, написавший книгу "Огонь и ярость" об администрации президента США Дональда Трампа занял седьмое место с годовым доходом в 27 миллионов долларов.

Всего фигуранты рейтинга заработали с июня 2017 года по июнь 2018 года на продажах своих произведений в США 283 миллионов долларов.

Как ранее сообщалось, Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года.