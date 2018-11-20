Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

Кэти Перри возглавила рейтинг Forbes / Фото: Reuters

Рейтинг певиц с самыми высокими гонорарами в мире обнародовал журнал Forbes.

По информации издания, лидером списка стала Кэти Перри с доходом в 83 миллиона долларов – такую сумму она заработала благодаря туру Witness: The Tour и судейству в шоу American Idol reboot.

Второе место заняла Тейлор Свифт с доходами в 80 миллионов долларов.

Тройку лидеров замкнула Бейонсе – она заработала 60 миллионов долларов.

В десятку рейтинга также вошли Пинк (52 миллиона долларов), Леди Гага (50 миллионов долларов), Дженнифер Лопес (47 миллионов долларов), Рианна (37, 5 миллионов долларов), Хелен Фишер (32 миллиона долларов), Селин Дион (31 миллион долларов) и Бритни Спирс (30 миллионов долларов).

Ранее Forbes назвал имена и гонорары самых высокооплачиваемых актеров мира.