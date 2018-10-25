Forbes назвал имена и гонорары самых высокооплачиваемых актеров мира

Парсонс лидирует уже четвертый год подряд / Фото: fashiontime.ru

Перечень киноактеров с самыми высокими гонорарами в мире обнародовал журнал Forbes.

По информации издания, самым высокооплачиваемым актером 2018 года назван Джим Парсонс, который исполняет роль Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва".

Отмечается, что годовой доход финансового лидера в сфере киноиндустрии насчитывает 26,5 миллионов долларов. Первую строчку в рейтинге он не уступает коллегам уже четвертый год подряд.

Следом за Парсонсом идут его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Нийяр. Эксперты доходы Галэки оценили в 25 миллионов долларов, а Хелберг и Нийяр заработали по 23,5 миллионов долларов каждый.

Пятое место у Марка Хэрмона, он исполняет главную роль в сериале "Морская полиция: Спецотдел".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тим Кук, преемник Стива Джобса в Apple стал самым высокооплачиваемым боссом в США.