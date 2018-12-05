Forbes назвал самых влиятельных женщин 2018 года

Канцлер Германии Ангела Меркель / Reuters

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года.

Первую строчку снова заняла канцлер Германии Ангела Меркель, вторую, как и в прошлом году, - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

На третьей позиции - директор Международного валютного фонда Кристин Лагард (в прошлом году она занимала восьмую строчку рейтинга).

В топ-5 также вошли гендиректор General Motors Мэри Барра (поднялась на одну строчку) и главный исполнительный директор американской инвестиционной фирмы Fidelity Investments (FMR) Эбигейл Джонсон (была на седьмом месте рейтинга в 2017-м). С третьего на шестое место рейтинга опустилась филантроп Мелинда Гейтс.

Из рейтинга выбыла главный редактор RT Маргарита Симоньян. В 2017 году ее впервые включили в рейтинг, она занимала 52-ю строчку.

В октябре, по данным исследования Pew Research Center, Ангела Меркель заняла первую строчку среди лидеров стран в рейтинге мирового доверия.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрон (46 процентов), третье место досталось председателю КНР Си Цзиньпину (34 процента).

Президент России Владимир Путин опередил президента США Дональда Трампа, - в том, что российский лидер грамотно выстраивает внешнюю политику, уверены 30 процентов опрошенных (четвертая строчка). Действия Трампа вызывают доверие у 27 процентов респондентов (пятое место).

Украина в исследовании не рассматривалась.