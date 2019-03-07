"Могли дать больше": Буйнов поддержал Пугачеву после коррупционного скандала с концертом

Александр Буйнов считает, что на концерт Пугачевой государство должно было выделить больше / Фото: Instagram/buinovofficial

Российский певец Александр Буйнов высказал мнение, что скандал с выделением 40 миллионов рублей из бюджета России на концерт к 70-летию Аллы Пугачевой является безосновательным, поскольку она стала достоянием страны.

"Я уже приглашен на концерт, не знаю, чем Алла будет удивлять. Хотя она может ничего и не выдумывать, а просто выйти на сцену и изложить свои мысли о любви, о вечном, о том, о сем… Ей не нужно танцевать, не нужно делать яркое костюмированное шоу, не нужно перья втыкать в разные места – от нее не этого ждут", - цитирует артиста издание Дни.ру.

Буйнов не понимает, почему выделение средств Примадонне вызвало столько негатива. Он убежден, что государство должно было выделить гораздо больше.

"Могли бы и больше дать, хотя бы сотку. Ведь Алла Пугачева — наше народное достояние! Она значит очень многое для всей страны, ее вклад в культуру и жизнь каждого из нас огромен! А для меня она – прежде всего высокого класса драматическая актриса, а не певица, прекрасный, образованный человек", – сказал певец.

Напомним, возвращение Примадонны на сцену обойдется российскому бюджету в 40 миллионов рублей, госпомощь затребовала компания Вертолеты России.

Как ранее сообщалось, скандал спровоцировал тот факт, что Примадонна обратилась с просьбой профинансировать ее выступление к госпредприятию, замахнувшись на 40 млн. рублей из бюджета страны.

Позже российский музыкальный критик и экс-судья украинского проекта Х-фактор Сергей Соседов заявил, что Пугачева в связи с возвращением на сцену и концертом в Кремле удивляет своими непомерными финансовыми аппетитами.