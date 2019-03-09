"Семья была против": шоу в честь погибшей звезды Дизель шоу закончилось скандалом

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Сестра погибшей в ДТП актрисы Марины Поплавской Людмила обвинила участников Дизель шоу в пиаре на имени ее родственницы.

Возмущение женщины вызвало шоу, которое прошло в Житомире без согласия семьи Марины Поплавской.

В своем сообщении в Facebook Людмила Поплавская призвала организаторов Дизель шоу прекратить действия, связанные с именем погибшей актрисы.

Она подчеркнула, что сбор денег на праздничном концерте для несовершеннолетних племянниц Марины Поплавской осуществлялся для пиара.

По ее словам, продюсеры Дизель-шоу "с целью этого же пиара совершают поступки нелогичные, непонятные и несвоевременные".

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"Наша семья была против, чтобы во время траура (прошло чуть больше 4 месяцев с момента трагической гибели моей сестры) проводились любые шумные мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения", - говорится в сообщении.

Она также добавила, что ее семья не нуждается в средствах и сбор денег происходит без их ведома.

"Впутывать детей я категорически запрещаю! Девочки и так получили тяжелую психологическую травму!", - написала Людмила Поплавская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правоохранители завершили расследование по делу об аварии с участием автобуса, в результате которой погибла Марина Поплавская.