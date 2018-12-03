Погибшую Марину Поплавскую Порошенко решил наградить

Президент решил наградить Марину Поплавскую орденом князя Ярослава Мудрого / Скриншот видео с youtube.com

Президент Петр Порошенко решил наградить ряд украинцев, в частности, и погибшую в аварии актрису "Дизель шоу" Марину Поплавскую, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Артистка посмертно награждена по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года, говорится в указе главы государства (№404/2018).

В документе отмечается, что ордена князя Ярослава Мудрого IV степени удостоены "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

Президент решил наградить Марину Поплавскую орденом князя Ярослава Мудрого / Скриншот с president.gov.ua

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали.

Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу. Погибшую похоронили 22 октября в Житомире на Корбутовском кладбище. Водителя автобуса суд отправил под домашний арест.