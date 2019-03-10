Рэпер Серега планирует записать альбом с Жириновским

10 марта 2019, 23:11

Музыкант уверяет, что ранее участвовал с политиков в талант-шоу и вспоминает это время с теплотой.

Рэпер Seryoga - Серега
Музыканту понравилось работать с Жириновским / Facebook/Серега

Известный рэпер и экс-судья украинского шоу Х-фактор Серега поделился своими творческими планами, основное место в которых занимает депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Изданию Собеседник Серега рассказал, что хотел бы записать совместный альбом со скандальным российским политиком.

Музыкант вспомнил, что много лет назад участвовал с Жириновским в российском шоу Две звезды и признался, что ему приятно вспоминать это время. Серега подчеркнул, что на дуэт с лидером ЛДПР пока не готов, но хотел бы записать совместный альбом.

"Нет, новых дуэтов пока у нас не планируется. Но мне кажется, что с Жириновским нам давно пора записать альбом. Я, конечно, не против и очень этого хочу. Но главное, чтобы меня не опередил Тимати", - отметил он.

Ранее Серега признался, что у него проблема с контролем собственного гнева. Из-за этого ему пришлось расстаться с женой и детьми.

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