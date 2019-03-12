Канал HBO показал первый тизер сериала "Чернобыль"

Премьера состоится 6 мая 2019 года.
Канал HBO показал первый тизер исторического мини-сериала "Чернобыль", который расскажет о событиях в Украине в апреле 1986 года.
В минутном тизере, опубликованном на официальном YouTube-канале HBO, показан момент взрыва 4-го реактора ЧАЭС, эвакуацию жителей города, изувеченных пожарных, которые боролись с огнем.
Сериал будет состоять из пяти эпизодов, режиссером выступил Йохан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы", "Викинги").
Премьера "Чернобыля" состоится 6 мая 2019 года.
Ранее канал HBO показал первые кадры из сериала "Чернобыль".