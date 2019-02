Поляки делают игру-хоррор про Чернобыль: опубликован трейлер

Польская студия The Farm 51, известная такими тайтлами как Painkiller: Hell & Damnation и Get Even, анонсировала новую игру.

Ей станет сурвайвл-хоррор Chernobylite. В настоящий момент у игры появилась страница в сервисе цифровой дистрибуции Steam, однако возможность предзаказа еще недоступна.

Как обещают разработчики, Chernobylite станет игрой на выживание, в которой сочетаются свободное исследование мрачного мира, сложные бои, уникальный крафтинг и нелинейный сюжет, в котором игроку придется столкнуться с естественными и сверхъестественными угрозами, выживать в зараженной зоне, создавать собственное оружие и гаджеты, а также сражаться с другими сталкерами и монстрами, попутно раскрывая запутанные тайны Зоны.

Читайте также"Ждалкер": в сети расскрыли подробности об игре STALKER 2Стоит отметить, что Чернобыль разработчики детально воссоздавали с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения.

В основе игры лежит технология 3D-сканирования местности Reality 51, над которой The Farm 51 работает в течение пяти лет. Чтобы воссоздать заражённую территорию Чернобыля, разработчики посетили место катастрофы.

Отдельно стоит отметить, что авторы уже анонсировали появление в игре русского языка, но и украинского – желающие смогут выбрать украинский интерфейс и субтитры.

Даты релиза у игры Chernobylite пока нет, но ожидается, что "Чернобылит" станет доступен осенью этого года.

Напомним, 15 февраля выйдет Metro Exodus, игра про постапокалиптическую Россию, разрабатываемая украинской компанией 4A Games.