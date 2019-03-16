"Приступ и скорая": Михаил Кокшенов рассказал о самочувствии

Михаил Кокшенов сообщил, что у него резко не ухудшалось самочувствие / Скриншот видео с youtube.com

Российский актер — 82-летний Михаил Кокшенов, опроверг информацию о том, что у него резко ухудшилось самочувствие.

Артист сказал, что у него "все хорошо", пишет ТАСС.

Кокшенов в "прекрасном состоянии", рассказала агентству его сиделка Феруза.

"Это все (информация о резком ухудшении самочувствия Кокшенова — Ред.) — обман, не знаю, кто пустил эту "утку". Ничего не было…", — утверждает собеседница.

Ранее Рен ТВ сообщало, что у Кокшенова случился приступ, сиделка вызвала скорую помощь, и актеру оказали помощь врачи. По данным издания, у артиста было очень низкое давление.

Напомним, в 2017 году Михаил Кокшенов перенес инсульт. СМИ писали, что после инсульта актер находился в реанимации и, когда приходил в сознание, никого не узнавал, — даже членов своей семьи.