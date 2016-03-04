Михаил Кокшенов рассказал, почему называл Крачковскую "Кучей"

4 марта 2016, 15:25

Артист вспомнил, как ему хорошо работалось вместе Крачковской.

Наталья Крачковская

Народный артист России Михаил Кокшенов вспомнил, как ему хорошо работалось вместе с умершей 3 марта Натальей Крачковской.

Об этом он рассказал в интервью Sobesednik.ru

Кокшенов снялся с Натальей Крачковской более чем в 20 фильмах.

"Наталья Крачковская отказывалась от услуг диетолога — Наташа мне идеально подходила по фактуре, она снялась во многих моих фильмах. Она кого только у меня не играла: жену, любовницу, тещу... Только не было у нее ролей бабушки и внучки! Я Наташе дал кличку "Куча" — куча доброты и тепла. Она была человеком настолько самодостаточным, что могла сама над собой посмеяться. Однажды мы снимали сцену к одному фильму в Москве на Новом Арбате. По сценарию на Наташу нужно была надеть музыкальный инструмент — тубу, после того как она отыграла сцену, мы всей съемочной группой стягивали с нее тубу. Она хохотала и кричала: "Ой умираю, задыхаюсь!" Три года назад вместе были на гастролях в Калиниграде, выступали там в театре. На Крачковскую народ шел прекрасно! Во время ее выступления на сцену забралась собака и села напротив Наташи, она тогда сказала: "Вот как, каждая тварь меня понимает!" А когда мы прилетели в аэропорт, то чтобы вынести ее из самолета, пришлось уложить на носилки, так как сама она не могла спуститься с высокого трапа. Так вот когда ее несли, она так материлась, шутила, что все от хохота лежали, у женщин тушь текла, они плакали от смеха", — вспомнил актер.

Наталья Крачковская и Михаил Кокшенов

"У Наташки, несмотря на больше количество работ в кино и звания, больших денег никогда не было, больших гонораров она не получала. Все что имела — крохотную квартиру в центре Москвы, у нее там комната была такая, что не развернуться ей было с ее габаритами. В жизни она ко всему старалась относиться с юмором, но судьба у нее непросто сложилась. Отношения с сыном были натянутые, знаю, что он парень сложный. Наташка даже заставляла его ходить на спектакли. Но надо отметить, что Васю она безумно любила, несмотря ни на что. Очень жаль, что Наташа по сути сама себя сгубила. Шутка ли – 130 килограмм веса у Крачковской?! Это катастрофа! Она очень любила хорошенько покушать. Помню, нам на съемочную площадку принесут полтора килограмма шашлыка, так она его одна весь и съест! Но зато была очень добрым и светлым человеком, такой останется в моей памяти навсегда", — сказал Кокшенов.

Напомним, вся недвижимость Крачковской достанется ее сыну.

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Крачковская Михаил Кокшенов
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