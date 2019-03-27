Добронравов равнодушно отреагировал на отмену запрета на въезд на Украину

Артист утверждает, что за судебным процессом не следил.
Российский актер Федор Добронравов, широко известный в Украине по сериалу Сваты, с недоумением прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину.
"Я не совсем понимаю, конечно, почему я оказался в этих списках. А теперь я не очень понимаю, зачем столько людей собирается, чтобы это опровергнуть", - цитирует артиста НСН.
Добронравов заявил, что не следил за судебным процессом и не был инициатором иска, поскольку чрезвычайно занят в своей профессии.
Актер заверил, что в ближайшее время не собирается посещать Украину.
Напомним, в ноябре 2017 году СБУ запретила на три года въезд Добронравову из-за посещения Крыма. Актера внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.