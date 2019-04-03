"Есть что скрывать": Олег Винник ответил на вопрос о детях

Олег Винник намекнул об отцовстве / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник развеял слухи и мифы, кторые так рьяно распространяют СМИ и его поклонники.

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" певец отреагировал на новость о своей нетрадиционной ориентации.

"Знаешь, честно говоря, у меня есть что скрывать. У меня есть чем дорожить. И я настолько счастлив и богатый человек в этом плане, что у меня есть это родное, сокровенное, о чем я не хочу говорить. Есть что скрывать, но ориентацию…", - ответил артист.

Также артист впервые ответил на самый популярный вопрос – есть ли у него дети?

"Хорошо, я тогда поставлю этот вопрос вам. У него есть дети? Мне 45 лет. Я мне кажется пою о нормальных вещах, о жизненных. Так что вопрос – у него есть дети?", – уклончиво ответил певец.

Ранее Олег Винник удивил поклонников сменой имиджа.