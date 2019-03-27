"Испортили нашего красавца!": Олег Винник удивил поклонников сменой имиджа

Олег Винник покрасовался в новом образе / instagram/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник шокировал поклонниц сменой имиджа.

На своей странице в Instagram 45-летний артист показал фото со сьемок нового клипа, на какую песню – артист держит в тайне. На снимках он предстал с длинными волнистыми волосами и необычном костюме.

"6 часов в руках стилистов – и новый образ готов!", - подписал фото певец.

Мнение поклонниц разделилось: одни считают, что такой образ Виннику вовсе не идет, и только портит его внешний вид, другие же признались, что сдались бы такому пирату в плен.

"Стилисты кошмар! Испортили нашего красавца!", "Ахахах похож на грязного пирата из команды капитана Барбосы", "Такой красивый мужчина, а сделали что попало", "Ох этот взгляд! А образ интересный, вам идет", "К такому пирату хочется в плен…", "Ух ты! Неожиданно, но очень стильно! Магия", - писали юзеры.

Олег Винник снимается в новом клипе / instagram/olegg.vynnyk

Олег Винник разочаровал фанаток новым имиджем / instagram/olegg.vynnyk

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