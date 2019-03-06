"Было больно до слез": Олег Винник рассказал об отношениях и первом страстном поцелуе

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский поп-певец и кумир дам Олег Винник рассказал о своих романтических отношениях и предпочтениях.

"Я в отношениях — безбашенный! Но если вижу, что чувства настоящие, буду любить только одну девушку. Могу поглядывать по сторонам, но если понимаю, что во мне чувства, которых прежде не испытывал, с которыми буду счастлив, я это очень ценю", — заявил он в интервью "Телегид".

Винник также признался, что начал всерьез ухаживать за девушками в юношеском возрасте, а потом рассказал о своем первом страстном поцелуе.

"Как правило, он не бывает удачным, наверное, так же, как и первая близость. Этому нужно научиться. А вот что такое настоящий поцелуй, я почувствовал уже с моей любимой. Он отличался тем, что девушка сначала меня сильно укусила. Было реально больно, до слез. Но впоследствии именно она научила меня целоваться правильно и вообще любить это делать", — признался певец.

Напомним, ранее Винник презентовал социальный клип с участием Ады Роговцевой и Ольги Сумской, а также рассказал о том, что ему предлагали представить Украину на Евровидении-2019.