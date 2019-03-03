Винник рассказал о предложении представить Украину на Евровидении

Олег Винник готов ехать от Украины на Евровидение / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник признался, что планировал представить Украину на Евровидении в 2011 году в Германии.

"Я написал песню на украинском и немецком языках. И, когда я спросил: "Как это все происходит?", мне предложили заплатить 600 тысяч то ли долларов, то ли евро. Для меня это, конечно, были космические деньги, и я не согласился на это дело", – рассказал Винник ведущей Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

Певец рассказал, что вынужден был спросить у своего норвежского коллеги, который представлял свою страну на Евровидении 20 лет назад, а его растратах на участие в песенном конкурсе.

"Для меня это было так дорого. Я купил костюм за 450 долларов", - удивил норвежский исполнитель ответом.

По словам Винника, сейчас участие в Евровидении стало более доступным, и он может себе позволить представить страну в Европе.

"Поэтому сегодня есть один плюс, что артист должен заплатить примерно где-то 150 тысяч долларов. На сегодня я могу себе это позволить и поехать за 150 тысяч долларов выступить как лицо Украины", - сказал кумир украинских слушательниц.

Напомним, ранее певица Оля Полякова заявила о готовности отправиться на песенный конкурс Евровидение-2019 в качестве представительницы страны.

Также Андрей Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019. В ходе беседы артист пошутил, что готовь спасти ситуацию и вновь представить страну на конкурсе.