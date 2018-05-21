Олег Винник презентовал совершенно неожиданный клип на песню "Дай мені помріяти"

Известный украинский певец и главный голос мультфильма "Заколдованный принц" Олег Винник презентовал новый клип на песню "Дай мені помріяти".

Причем клипа именно на эту песню от певца никто не ждал, большинство поклонников ожидают от своего Олега клип на заглавную песню концертного тура 2018 – "Ты в курсе".

Однако артист решил удивить их треком из третьего авторского альбома "Роксолана" был написан Винником 6 лет назад. Причем с тех пор певец ни разу не исполнял его со сцены.

По словам Винника, его новая работа – это коллаборация с создателями анимационного фильма "Зачарований принц". Сцены, в которых фигурирует Олег, органично сочетаются с кадрами из мультфильма.

" Когда от создателей анимации поступило предложение записать саундтрек, а также снять на него клип, я отправил им на выбор несколько песен. И был приятно удивлен ответом следующего содержания: "Такое ощущение, что композицию "Дай мені помріяти" вы написали специально для данного мультфильма". Я никогда не строил планы и не ставил ставки на этот трек, но в процессе съемок совершенно иначе на него посмотрел", – рассказал музыкант.

В клипе Олег Винник предстает в двух образах – самого принца, которого озвучил в анимации, и в уже привычном для зрителя амплуа рок-музыканта, исполняющего свою композицию.

Как известно, семейная анимация "Зачарованный принц" выйдет на украинские экраны 24 мая.

Напомним, Олег Винник получил национальную музыкальную премию "Золотая жар-птица 2018" в номинациях "Певец года" и "Народный хит". При этом народным хитом названа песня "Как жить без тебя".