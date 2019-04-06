Лолита впервые рассказала о размере своей пенсии

Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии / instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская впервые публично рассказала, какой у нее размер пенсии.

Певица, которая недавно отметила 55-летие, в вечернем российском шоу Ивана Урганта на "Первом канале" призналась, сколько она облучает ежемесячно.

"Поздравьте меня, я недавно получила пенсию – 21 тыща (8,5 тысяч гривен). Поэтому я понимаю, что мы не остановимся на концерте 55 с половиной, 60, 70", - отметила певица.

Отметим, что Алла Пугачева до недавнего времени получала пенсию размером 17 тысяч рублей, но благодаря надбавке за звание народной артистки в 30 тысяч, в сумме ежемесячно она теперь получает 47 тысяч рублей (19,5 тысяч гривен).

Ранее Лолите понадобилась срочная помощь медиков.