"Не спальня, а вокзальная площадь": Андрей Малахов побывал в постели Волочковой

Малахов побывал в гостях у Волочковой / instagram.com/kp_star_onlinekp

Российский телеведущий Андрей Малахов оказался в спальне скандальной российской балерины Анастасии Волочковой. Она стала героиней нового выпуска шоу ведущего.

Фото 43-летней "королевы шпагатов" и телеведущего появилось на странице КП в Instagram. На одном снимке балерина позирует на руках у Малахова. Другое же фото – в постели, - вызвало бурю эмоций среди поклонников.

Подписчики, к тому же, удивились: как это балерина не продемонстрировала свой шпагат на Малахове, и написали множество оскорблений в адрес Волочковой, назвав ее спальню "проходным двором".

"Мерзкая баба и такой же Малах!", "Зачем эту, прости господи, всея Руси рекламируют? Какой пример она покажет? Кроме раздвигания ног и сексуальной озабоченности у нее в башке ничего нет. Глупая развратная мартышка!", "У мадам Волочковой не спальня, а вокзальная площадь, где транзитные пассажиры друг другу на пятки наступают", "Дааааа, пошло! Проходной двор…", "Малахов стал как жук-навозник. Сразу издалека чует запах дерьмеца и летит туда первым", - писали юзеры.

Волочкова стала героиней нового выпуска шоу Малахова / instagram.com/kp_star_onlinekp

Ранее Анастасия Волочкова взьелась на Собчак из-за фаллоимитатора.