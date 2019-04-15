"Какая пластика!": Надежда Мейхер покрасовалась в боди и на пуантах

Надежда Мейхер рассказала о несбывшейся мечте / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская заворожила поклонников фото в образе балерины.

На своей странице в Instagram 37-летняя певица призналась, что у нее не сбылась мечта юности – она не стала балериной. На опубликованном черно-белом фото она запечатлена в черном боди, колготах в сетку и на пуантах, демонстрируя растяжку.

"Когда-то, очень давно (лет 25 назад), эта девушка мечтала стать балериной. Но не стала, и естественно не по причине большой наследственности, а потому, что просто не судьба. Зато много другого осуществила и реализовала... (танцовщица (народные танцы), певица, телеведущая, актриса, дизайнер, поэтесса, предприниматель...). Так бывает, теряя одну мечту, мы можем реализовать множество других. Отпустить, чтобы обрести... Сколько в этой фразе смысла и неоднозначности. Удачи вам!", - написала певица.

Подписчики расхвалили фото, и назвали певицу примером для подражания.

"Восторг и пример для подражания", "Надюша, какая вы классная! Не перестаю вами восхищаться, вы пример женственности и красоты!", "Самое красивое фото. В нем столько страсти, загадки и печали одновременно", "Вы очень красивая и грациозная женщина", "Какая пластика!", - писали юзеры.

Надежда Мейхер покрасовалась в образе балерины / instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер завела сеть глубоким декольте и пикантной татуировкой.