Обвиняемый в сепаратизме дуэт Кролики дал концерт в Украине

Моисеенко и Данилец рады возвращению в Украину / Фото: пресс-служба Кроликов

Известный юмористический дуэт Кролики впервые за последние пять лет выступили с концертом в Украине. Артисты уверяют, что не делали ничего предосудительного и сожалеют, что украинцы их называли сепаратистами.

Участники дуэта Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в интервью журналистам в Кременчуге рассказали о своей симпатии к Украине.

"Мы вчера, 22 апреля, дали первый большой концерт в Украине за последние пять лет. Концерт был в Полтаве. Был аншлаг. Сегодня концерт в Кременчуге. Публика вчера приняла нас "на ура!", - сказал участник дуэта Владимир Данилец.

Моисеенко добавил, что они всегда относились к украинскому зрителю с особой теплотой и переживали, что на родине их обвинили в государственной измене.

Читайте такжеАктер Георгий Делиев: война "подрезает крылья", не несет ничего хорошего ни одной, ни другой стороне"Из нас сделали сепаратистов, хотя ни одного плохого слова в адрес родной Украины мы не сказали, никакой поддержки сепаратизму мы не оказывали ни словом, ни мыслью… После того, как нас назвали нежелательными персонами, мы работали в Германии, США, Австралии, Финляндии, Прибалтике, Узбекистане, Казахстане… Теперь вот вернулись на нашу сцену", - сказали представители дуэта.

Данилец и Моисеенко прокомментировали избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Они отметили, что новость стала для них неожиданностью, но за своего коллегу артисты испытывают гордость.

"Теперь ему будет тяжело. Он смеялся ранее над Президентом, а теперь ему необходимо работать так, чтобы над ним не смеялись", - подытожил Данилец.

Напомним, украинским юмористам Владимиру Мойсеенко и Владимиру Данильцу советовали не приезжать больше в Украину, поскольку они приняли участие в российском Голубом огоньке, который транслировал в новогоднюю ночь телеканал Россия 1.