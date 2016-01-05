"Кроликам" советуют больше не приезжать в Одессу: пели антиукраинские песни в России

Украинским юмористам Владимиру Мойсеенко и Владимиру Данильцу советуют не приезжать больше в Одессу

Об этом на своей странице в Facebook написал одесский активист Марк Гордиенко, сообщает Эспрессо.TV.

"Данилец и Моисеенко, два "кролика", теперь вам нельзя в Одессу. Опасно и может быть больно. Поём теперь антиукраинские песни в Раше. Славы Панина вам захотелось... Будет", — пообещал он.

Данилец и Моисеенко приняли участие в российском "Голубом огоньке", который транслировал в новогоднюю ночь телеканал "Россия 1".

"Кролики" вместе с певицей украинского происхождения Натальей Королевой спели песню, в которой раскритиковали решение украинской власти приостановить авиасообщение со страной-агрессором.

В песне упоминалось также об Одессе и губернаторе области Михеиле Саакашвили.

Напомним, Наташа Королева эмоционально прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном.