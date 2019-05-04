"Волочкова повесится, если увидит": Полина Гагарина удивила сеть шпагатом в воздухе

Певица продемонстрировала растяжку круче, чем у Жан-Клод Ван Дамма.
Известная российская певица Полина Гагарина вызвала небывалый ажиотаж смелым фото в стиле звезды голливудских боевиков, актера Жан-Клод Ван Дамма.
Фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, собрало 364 тысячи лайков, а это в два раза больше, чем остальные снимки певицы.
Так, на фото Гагарина в черном купальнике продемонстрировала растяжку в прыжке, словно зависнув в воздухе.
"Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот "трюк" под названием Полина Вандам Гагарина", - сравнила себя с голливудским актером артистка.
Поклонники признали, что даже "королева шпагатов" Анастасия Волочкова не демонстрировала такую растяжку, и стали подшучивать над балериной.
"Волочкова повесится, если увидит", - считает javokhir_richman.
"Волочкова начала нервничать", - написал bodaliko.
"Не забирайте хлеб у Волочковой", - пошутила polyao_.
"Что же теперь Волочкова делать будет?", - поинтересовался munja07.
Ранее муж Гагариной показал ее голой на видео: фанаты обеспокоены излишней худобой певицы.