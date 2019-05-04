"Волочкова повесится, если увидит": Полина Гагарина удивила сеть шпагатом в воздухе

Полина Гагарина удивила сеть растяжкой / instagram.com/gagara1987

Известная российская певица Полина Гагарина вызвала небывалый ажиотаж смелым фото в стиле звезды голливудских боевиков, актера Жан-Клод Ван Дамма.

Фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, собрало 364 тысячи лайков, а это в два раза больше, чем остальные снимки певицы.

Так, на фото Гагарина в черном купальнике продемонстрировала растяжку в прыжке, словно зависнув в воздухе.

"Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот "трюк" под названием Полина Вандам Гагарина", - сравнила себя с голливудским актером артистка.

Поклонники признали, что даже "королева шпагатов" Анастасия Волочкова не демонстрировала такую растяжку, и стали подшучивать над балериной.

"Волочкова повесится, если увидит", - считает javokhir_richman.

"Волочкова начала нервничать", - написал bodaliko.

"Не забирайте хлеб у Волочковой", - пошутила polyao_.

"Что же теперь Волочкова делать будет?", - поинтересовался munja07.

Полина Гагарина неожиданно показала шпагат в воздухе / instagram.com/gagara1987

Ранее муж Гагариной показал ее голой на видео: фанаты обеспокоены излишней худобой певицы.