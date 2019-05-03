Неожиданно скончался известный украинский комик

Дмитрий Науменко неожиданно умер от остановки сердца / facebook.com/Дмитрий Науменко

В Виннице неожиданно умер известный украинский комик, многоразовый чемпион КВН, участник команды Палата №6 Дмитрий Науменко.

Артисту, известному под псевдонимом Наум, было всего 39 лет, он внезапно умер в ночь с 1 на 2 мая от остановки сердца. О смерти шоумена рассказали в Facebook его друзья, добавив, что у него осталась пожилая мама.

Науменко считали винницкой легендой – он был ведущим праздничных мероприятий по всей Украине, друзья вспоминают, что улыбка с его лица не сходила буквально никогда. Артист играл в составе сборных КВН Палата №6, Будем, Винницкие перцы.

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