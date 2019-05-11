После лечения в психбольнице Спирс вышла на улицу босиком

Бритни Спирс обратилась к психиатрам за помощью / Reuters

Американская певица Бритни Спирс после 30-дневного лечения в психиатрической лечебнице вышла из здания суда на улицу босиком.

Как пишет издание TMZ, артистка обратилась в суд в Лос-Анджелесе с ходатайством о предоставлении большей свободы действий, однако получила отказ.

На закрытом заседании судьи назначили Спирс психиатрическую экспертизу, а она впоследствии покинула здание без обуви.

Читайте такжеСпирс танцевала на концерте с обнаженной грудью: фото 18+На суде мать певицы Линн Спирс требовала предоставить ей доступ к медицинским карточкам дочери, чтобы узнать причину длительного пребывания в психлечебнице. Она также просила сделать ее вторым опекуном над дочерью, поскольку ранее это право на протяжении 11 лет имел исключительно отец.

Сестра исполнительницы Джейми уверяет, что артистку заставляют принимать лекарственные препараты, от которых она отказывается. Родственники пытаются доказать вину врачей, которые необъективно оценивают состояние здоровья Спирс и якобы удерживают певицу в клинике насильно.

Как известно, 37-летняя певица самостоятельно обратилась в психиатрическую больницу, поскольку не могла справиться с эмоциональными переживаниями.

Напомним, Спирс заявила, что намерена завершить музыкальную карьеру и "уйти на пенсию".