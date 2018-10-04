Латексные чулки и шпагат на кровати: Бритни Спирс взволновала фанатов новым видео

Бритни Спирс выпустит новый аромат/ Фото: Reuters

Известная американская певица 36-летняя Бритни Спирс взбудоражила фантазию поклонников пикантным видеою

На своей странице в Instagram артистка разместила ролик, в котором предстала в откровенных образах. Один из них – черний латексный топ, пояс, и латексные чулки. В этом наряде певица сексуально двигалась на кровати, и там же села на шпагат. Второй образ не менее сексуальный – короткое серебристое платье с чокером.

Певица показала фанатом фрагменты ее рекламного ролика новых духов, полную версию которого пообещала вскоре выложить.

Ранее Бритни Спирс похвасталась соблазнительными фото в лифчике.