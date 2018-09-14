"Не меняется". Бритни Спирс покрасовалась в топике и короткой юбочке

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал сотни тысяч лайков.
Известная американская певица — 36-летняя Бритни Спирс — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в топике, в короткой юбочке и в босоножках на высоком каблуке.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.
На фото исполнительница позирует в помещении, стоя возле дверей.
Снимок за 11 часов собрал более 270 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Никогда не меняется", — поделилась мнением nancyloehrer. "Ты такая красивая, Бритни", — считает ferrypramudika. "Прекрасная", — написал ap134382.
Напомним, в начале июня Бритни Спирс в соцсети поделилась фотографией с семейного отдыха в американском городе Майами, на которой запечатлена в голубом купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.