Бритни Спирс покрасовалась в купальнике и сапогах, опубликованы фото

Бритни Спирс позировала в купальнике и в сапогах / instagram.com/britneyspears

Известная американская певица Бритни Спирс выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в купальнике и в сапогах.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Исполнительница позировала на фоне бассейна. Фото за 14 часов собрали более 710 тысяч лайков.

"Не могу принять решение... волосы вверх или вниз?", — подписала снимки звезда.

Напомним, в начале июня Бритни Спирс в соцсети поделилась фотографией с семейного отдыха в американском городе Майами, на которой позирует в голубом купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.