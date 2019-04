Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру - СМИ

Бритни Спирс решила попрощаться со сценой / Reuters

Известная американская поп-певица Бритни Спирс намерена завершить музыкальную карьеру и "уйти на пенсию".

Об этом заявил светский обозреватель Роб Шутер в своей программе под названием Straight Shuter, ссылаясь на источник.

Спирс решила уйти со сцены из-за болезни отца Джеймса – он перенес две сложные операции на кишечнике. К тому же, сама артистка переживает тяжелые времена – в начале апреля она попала в психиатрическую больницу из-за постоянной тревоги об отце.

"Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше денег, чем она когда-либо сможет потратить, и сейчас она в поиске того, чего нельзя купить, – счастья", – заявил источник.

Отметим, что Спирс находится наблюдением врачей еще с 2007 года - тогда она побрила голову налысо. Причиной того стали упадок в карьере и пристрастие к алкоголю. Единственным, кто помог ей оправиться, стал ее отец.

Певица за годы своей более 20-летней карьеры выпустила 9 альбомов, записала десятки хитов, среди которых Toxic, Baby one more time, Oops!.. I did it again и многие другие.

