Коллеги показали видео с нетрезвой Пугачевой в компании мужчин

19 мая 2019, 20:02

Исполнительница раскованно ведет себя во время звездных застолий.

Алла Пугачева
Алла Пугачева в молодости любила веселые застолья / mk.ru

Российский музыкант и композитор Игорь Николаев обнародовал архивное видео, на котором запечатлена молодая Алла Пугачева в компании известных артистов-мужчин.

"Время молодости и рок-н-ролла! Это где-то в Германии в 80-е!" – подписал видео Николаев в Instagram.

В ролике Пугачева выпивает и веселится вместе со своими коллегами по сцене. Мелькает в кадре и женщина, очень похожая на Софию Ротару. Ей развеселившаяся Примадонна пытается прицепить на голову гроздь винограда вместо заколки, но получается не совсем удачно.

По видео видно, что молодые советские артисты веселятся, распивают алкоголь, курят и отрываются под музыку. Пугачева всегда находится в центре внимания, она, как правило, душа компании. На одном из кадров певица танцует в гримерке, задрав длинную юбку.

"Все, отбухали свое", "Боже, Пугачева здесь просто колхозница", "Я это время хорошо помню живы ещё все классики", "Талантливые алкоголики", "Ностальгия по тем временам", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, Максим Галкин поделился, что познакомился со своей женой — певицей, Примадонной Аллой Пугачевой в танце.

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Алла Пугачева Игорь Николаев нетрезвая
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