"Класснючая": Наталья Могилевская показала школьную фотографию

Наталья Могилевская поделилась школьным фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица — 43-летняя Наталья Могилевская — поздравила школьников с последним звонком 2019 и показала свою архивную фотографию.

Школьный снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото Могилевская запечатлена в платье, в одной руке она держит микрофон, а в другой — факел. На заднем плане видно школьников в пионерских галстуках.

"…Всем продолжающим учиться желаю крутых и незабываемых каникул, а выпускникам — реализации задуманных планов и успехов! Учитесь и никогда не останавливайтесь…", — пожелала исполнительница.

Архивный снимок певицы по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Класснючая", — поделилась мнением olgamelua. "Из какого нафталина пионерские галстучки?" — спросил shramko.s55. "Наталья, вы на фото очаровательная, милая…", — считает protsenkotaniusha.

Наталья Могилевская поделилась школьным фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее в соцсети Наталья Могилевская поделилась фотографиями и видеозаписью с отдыха в Египте, на которых запечатлена в нижнем белье. Певица позировала в маечке и в купальнике на фоне пляжа, в центре внимания оказалась ее попа.