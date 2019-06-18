Развод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и Пугачевой

Астролог дал неутешительный прогноз на ближайший год для Максима Галкина / instagram.com/maxgalkinru

18 июня отмечает свой 43-ий день рождения российский юморист и телеведущий Максим Галкин. Судя по годовому соляру артиста, в его семейной жизни наступит далеко не самый хороший период. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Семейная жизнь всегда связана с положением Луны в гороскопе человека. В гороскопе Галкина – Луна в соединении с Сатурном. Это значит, что в семье артиста все будет сложно: возможна крайне напряженная ситуация во взаимоотношении с супругой Аллой Пугачевой, вплоть до громкого бракоразводного процесса", - отметил астролог.

По словам Росса, расположение Марса и Меркурия в гороскопе Максима Галкина говорит о том, что в ближайший год у него будет много семейных разборок, выяснения отношений в семье, возможна также дележка имущества и споры из-за недвижимости и финансов.

Читайте также"Старуха с внуком": Пугачева и Галкин шокировали сеть совместным фото"Будет ли у Галкина новая жена, если с Пугачевой он разойдется? Скорее всего, у него будет новый муж, будем откровенны. В любом случае, официального брака после брака с Аллой Борисовной я не вижу", - заявил астролог.

Росс добавил, что в карьере артиста также сложится неблагоприятная ситуация.

"В ближайший год он может существенно потерять популярность. В любом случае, по телевизору он мелькать будет значительно реже.Так что Максима Галкина ждет сложный период: это будет год трудностей, финансового кризиса, преодоления препятствий, также велика опасность развода", - резюмировал эксперт.

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