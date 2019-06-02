Вакарчук пояснил, как завершить войну на Донбассе

2 июня 2019, 22:43

Исполнитель считает, что первый шаг – это повышение уровня жизни украинцев.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук считает, что жители Донбасса охотно вернутся в богатую Украину / Facebook Святослава Вакарчука

Фронтмен группы Океан Эльзы, лидер партии Голос Святослав Вакарчук высказал мнение, что залогом окончания войны на Донбассе может стать улучшение благосостояния рядового населения Украины.

"Нам нужно… создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищённым, имеет благосостояние и имеет безопасность", - сказал он в эфире телеканала Украина.

По мнению Вакарчука, улучшение качества жизни на Украине спровоцирует то, что жители Донбасса захотят вернуться в состав Украины.

Певец отметил, что важным фактором должно стать изменение отношения к народу Донецкой и Луганской областей.

"Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждём их — и мы однажды будем вместе", — подчеркнул он.

Отметим, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос. Лидер Океана Ельзи говорил, что с поддержкой украинцев поведет партию Голос на парламентские выборы (очередные выборы в Раду запланированы 27 октября).

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду.

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Донбасс Святослав Вакарчук голос Океан Эльзы
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