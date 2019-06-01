Святослав Вакарчук разделся перед Яниной Соколовой: шокированная ведущая прикрывала глаза

Святослав Вакарчук дал интервью Янине Соколовой / facebook.com/okeanelzyofficial

Лидер партии Голос, вокалист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук разделся во время интервью перед украинской телеведущей и актрисой Яниной Соколовой.

Вакарчук стал гостем программы Рандеву, и заставил Янину краснеть и прикрывать рукой глаза, пока музыкант переодевался из красной рубашки в белую футболку. Роликом Соколова поделилась на своей странице в Instagram.

"Ой все. Не знаю, как вы будете спать после такого видоса, но, как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в Рандеву самый популярный рок-музыкант страны, лидер партии Голос змін Святослав Вакарчук. Будет все: и смех, и секс, и слезы. Короче, все как вы любите", - подписала ролик Соколова.

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