Святослав Вакарчук разделся перед Яниной Соколовой: шокированная ведущая прикрывала глаза

Известный певец заставил краснеть телеведущую.
Лидер партии Голос, вокалист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук разделся во время интервью перед украинской телеведущей и актрисой Яниной Соколовой.
Вакарчук стал гостем программы Рандеву, и заставил Янину краснеть и прикрывать рукой глаза, пока музыкант переодевался из красной рубашки в белую футболку. Роликом Соколова поделилась на своей странице в Instagram.
"Ой все. Не знаю, как вы будете спать после такого видоса, но, как по мне, сладким снам оно способствует. На следующей неделе в Рандеву самый популярный рок-музыкант страны, лидер партии Голос змін Святослав Вакарчук. Будет все: и смех, и секс, и слезы. Короче, все как вы любите", - подписала ролик Соколова.
Ой всьо??♀️?? Не знаю, як ви будете спати після такого відосу, але як на мене солодким снам воно сприяє? Наступного тижня у #рандеву найпопулярніший рок-музикант країни лідер партії @golos.zmin . @sviatoslav.vakarchuk ??? Буде все: і сміх і секс і сльози. Коротше все як ви любите? #вакарчук #океан360? #океанельзи #святославвакарчук #okeanelzy #вакарчук #янінасоколова #янинасоколова #yaninasokolova #червонасорочка
Ранее Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото.