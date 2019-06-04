Надежда Мейхер показала повзрослевшего сына-выпускника: фанаты в шоке

Надежда Мейхер показала повзрослевшего сына / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская впервые за долгое время показала своего 16-летнего сына Игоря.

На своей странице в Instagram 37-летняя певица поздравила сына с выпускным в школе, и поделилась двумя фото, на одном из них ее сыну 6 лет, на другом – 16.

"Любовь моя! Моя гордость! Мой родной! Сегодня ты выпускник. И не смотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный, не смотря на то, что мне так сложно тебя отпускать (я работаю над собой), желаю тебе лучшего развития сценария твоей жизни... Желаю тебе гореть сердцем, не терять интерес к жизни, непременно любить свою жизнь, и не терять ощущения счастья не смотря на преграды на твоем пути... Я буду всегда рядом, даже если однажды окажусь "недосягаемой". Люблю тебя всем сердцем, всей душой", - трогательно обратилась к сыну певица.

Поклонницы отметили, что Игорь стал красивым мужчиной, и засыпали поздравлениями певицу.

"Очень проникновенный взгляд у сына, красивый мальчик. Счастья вам!", - написала olgakrutyk.

"У Вашего сына оооочень романтичная внешность, как у принца", - отметила vyshivanaia.

"Ого! Какой стал мужчина! Поздравляю!", - расхвалила alla_zanimonets.

Надежда Мейхер с 6-летним Игорем / instagram.com/nadyameiher

16-летний сын Надежды Мейхер Игорь / instagram.com/nadyameiher

Отметим, у Мейхер – трое детей: сын Игорь, дочери Анна и Мария.

Ранее Надежда Мейхер похвасталась глубоким декольте.