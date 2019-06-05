Ленинград выпустил клип про наркотики и религию: режиссером стал украинец из команды Потапа

Леонид Колосовский снимал клипы для Время и Стекло, Потапа и Насти Каменских.
Российская группировка Ленинград выпустила новый клип на песню i_$uss.
Ролик появился на YouTube-канале коллектива.режиссером видео стал Леонид Колосовский из Mozgi Production, который снимал клипы для группы Время и Стекло (Имя 505, Навернопотомучто), Потапа и Насти Каменских (Стиль собачки).
В начале видео – дисклеймер: говорится, что ролик - "это сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов".
В клипе героиня сьедает запрещенные вещества – таблетку, из-за которой в ночном клубе она встречает "Иисуса" - парня с длинными волосами и бородой в светлой одежде, сатану и святых.
Главная героиня, которую исполнила Мария Стопник, поет:
Ты был прекрасен, как Иисус
В произведениях искусств
Я думала, что вознесусь
От красоты или от чувств
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