Ленинград выпустил клип про наркотики и религию: режиссером стал украинец из команды Потапа

Ленинград этой ночью выпустил клип на песню Иисус

Российская группировка Ленинград выпустила новый клип на песню i_$uss.

Ролик появился на YouTube-канале коллектива.режиссером видео стал Леонид Колосовский из Mozgi Production, который снимал клипы для группы Время и Стекло (Имя 505, Навернопотомучто), Потапа и Насти Каменских (Стиль собачки).

В начале видео – дисклеймер: говорится, что ролик - "это сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов".

В клипе героиня сьедает запрещенные вещества – таблетку, из-за которой в ночном клубе она встречает "Иисуса" - парня с длинными волосами и бородой в светлой одежде, сатану и святых.

Главная героиня, которую исполнила Мария Стопник, поет:

Ты был прекрасен, как Иисус

В произведениях искусств

Я думала, что вознесусь

От красоты или от чувств

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