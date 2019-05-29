Разнесла пол города и разбила машину: Шнуров в новом клипе Ленинграда снял свою "невесту"

Ленинград выпустил новый клип Кабриолет

Российская группировка Ленинград выпустила новый клип на песню Кабриолет.

Ролик с российской телеведущей родом из Луганской области появился на YouTube-канале коллектива.

Соведущая Ивана Урганта Алла Михеева исполнила роль невесты лидера коллектива Сергея Шнурова. Ролик начинается с того, что героиня просыпается после бурного девичника в день свадьбы далеко от места ее проведения. Милая блондинка по пути к возлюбленному крушит Мерседес, который превращается в кабриолет и "разносит" пол Петербурга, при этом, успев заявиться на свадьбу.

В клипе присутствует ненормативная лексика: 18+

Поклонники назвали клип шедевром, и вспомнили, что изначально Шнуров не хотел брать Михееву на главную роль в ролике, так как у нее "сиськи маленькие".

"Многие клипы Ленинграда-как отдельный вид искусства, это шедевр! 5 раз посмотрела и еще хочу. Михеева круто сыграла!", - считает Анастасия Кис.

"Вот нравится мне Ленинград, что видеоклипы как маленький фильм, отличная работа режиссера, Аллочки, да вообще всей команды, оператору, статистам – спасибо, поржал!", - отметил Закар Андреасян.

"Я как сейчас помню Аллочка в выпуске ВУ (год или больше назад) спрашивает у Шнурова: "А вы меня снимете в клипе Ленинград?" На что Шнуров сказал "Нет". А когда Алла спросила: "Почему?" Шнуров ответил: "У тебя сиськи маленькие". Но в итоге снял то. Вывод: либо у Аллы за это время выросли сиськи либо у Шнурова поменялось мнение", - заметил Максим Шевченко.

Возможно, этот видеоролик станет последним в истории коллектива. Напомним, 20 марта 2019 года лидер коллектива Сергей Шнуров обьявил о роспуске Ленинграда. Позже он откровенно рассказал, почему захотел распустить Ленинград.

К слову, ранее, в 2008-м, Шнуров уже распускал свой коллектив, однако в 2010-м снова начал с ним записываться и гастролировать.

Отметим, что Шнуров вошел в совет по культуре российского парламента, а также написал разгромный стих о России.