Шнуров откровенно рассказал, почему захотел распустить Ленинград

Сергей Шнуров / Instagram музыканта

Одиозный российский музыкант Сергей Шнуров объяснил, почему решился на роспуск возглавляемого им музыкального коллектива Ленинград.

По словам Шнурова, группировка Ленинград создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя, сообщает портал РБК во вторник, 26 марта."Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену", — отметил музыкант.

Читайте также"Еб*чий старичок": Шнуров посвятил стих ЛенинуКак полагает Шнуров, сейчас уже этот период подошел к концу, а "застой в некотором роде начинает уже вибрировать". При этом музыкант не исключает, что в его жизни наступит период затишья, когда он перестанет публиковать свое творчество в интернете.

"Можно побыть просто человеком в конце концов, и я по этому очень скучаю", — подытожил он.

Напомним, ранее Шнуров объявил о том, что решил распустить группировку Ленинград и "зарядил" прощальные гастроли. Позднее гитарист и пресс-секретарь коллектива Дмитрий Гугучкин дал развернутый комментарий по решению своего шефа. Позднее Шнуров поделился с общественностью своими планами на будущее.