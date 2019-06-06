Внезапно умер звезда Глухаря и Санта-Барбары

Александр Кузнецов умер от рака / Фото: скриншот из видео

В США в возрасте 59 лет ушел из жизни известный советский и российский актер Александр Кузнецов, известный по фильмам Джек Восьмеркин, Глухарь, Санта-Барбара.

"Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш. Земля тебе пухом..." – написал в Instagram российский артист Эммануил Виторган.

В Гильдии актеров кино России эмоционально отреагировали на смерть коллеги и вспомнили, что кузнецов был чрезвычайно улыбчивым и позитивным человеком.

"На свете стало на одну улыбку меньше. Такой улыбки, как у Александра Кузнецова, не было ни у кого. Фильм, который принес ему славу, — "Джек Восьмеркин" — покорил всех молодостью и талантом актера. Но прежде всего именно этой улыбкой. Саша был верным другом и очень порядочным человеком. Он никогда не перекладывал ни на кого свои муки от онкологии. Теперь он улыбается только с портрета", - делится директор организации Валерия Гущина.

Как известно, серьезные проблемы со здоровьем у Кузнецова начались в 2014 году, у него диагностировали онкологическое заболевание.

Напомним, российские СМИ распространили информацию о смерти продюсера Бари Алибасова, который накануне попал в больницу после употребления вещества для промывки труб с ожогом желудка четвертой степени.