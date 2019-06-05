Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Леннарт Юханнсон / УЕФА

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханнсон умер в возрасте 89 лет, сообщает официальный сайт УЕФА.

"УЕФА и футбольный мир оплакивают смерть шведа Леннарта Йоханссона, который был президентом УЕФА в течение 17 лет, с 1990 по 2007 год", - говорится в официальном сообщении УЕФА.

Юханссон был пятым президентом УЕФА. Его сменил Мишель Платини.

За время работы Юханнсона руководителем главного футбольного органа Европы была основана Лига чемпионов, ставшая самым популярным клубным турниром не только на континенте, но и в мире.

УЕФА объявил, что до конца недели перед стартом всех матчей, проходящих под эгидой организации, память Юханссона почтут минутой молчания.