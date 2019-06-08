"Перестала есть?": Полина Гагарина ужаснула сеть нереальной худобой

Фанаты встревожились за состояние здоровья певицы.
Известная российская певица Полина Гагарина шокировала поклонников своим внешним видом – фанаты сомневаются, кушает ли вообще артистка.
Фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, собрало 120 тысяч лайков и сотни комментариев. На снимке Гагарина позирует в бассейне, демонстрируя постройневшие формы в голубом купальнике.
Большинство из них – призывы к Полине покушать и набрать вес, ведь ее фигура в бикини смотрится крайне худощавой.
"Дорогая, ты перестала есть?", - написала vika09may.
"Конечно талантлива и красива, но уж очень худенькая", - отметила loritessa.
"Надо кушать, чрезмерная худоба не красиво! Была лучше, красотка, а сейчас плохо!", - считает dvorzhetskaiaanna.
Ранее Полина Гагарина удивила сеть шпагатом в воздухе.