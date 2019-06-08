"Перестала есть?": Полина Гагарина ужаснула сеть нереальной худобой

Полина Гагарина взволновала фанатов своим внешним видом / instagram.com/gagara1987

Известная российская певица Полина Гагарина шокировала поклонников своим внешним видом – фанаты сомневаются, кушает ли вообще артистка.

Фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, собрало 120 тысяч лайков и сотни комментариев. На снимке Гагарина позирует в бассейне, демонстрируя постройневшие формы в голубом купальнике.

Большинство из них – призывы к Полине покушать и набрать вес, ведь ее фигура в бикини смотрится крайне худощавой.

"Дорогая, ты перестала есть?", - написала vika09may.

"Конечно талантлива и красива, но уж очень худенькая", - отметила loritessa.

"Надо кушать, чрезмерная худоба не красиво! Была лучше, красотка, а сейчас плохо!", - считает dvorzhetskaiaanna.

Полина Гагарина удивила сеть внешним видом / instagram.com/gagara1987

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