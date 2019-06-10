Неправильно заживает: у Алибасова новые проблемы со здоровьем

Сын Бари Алибасова, который уже 6 день в медикаментозной коме из-за ожогов ЖКТ, опроверг слухи о здоровье отца, и сообщил о настоящей проблеме.
Бари Алибасов после получения ожогов 4 степени и отравления токсинами из-за Крота, не страдает белой горячкой или осложнениями дыхания.
Об этом публично заявил его сын, который сутками не отходит от отца, в интервью КП.
Алибасов объяснил, что медикаментозная кома - чтобы быстрее заживала слизистая в ЖКТ, а также, опровергнул слухи о белой горячке, проблемах с дыханием и желудком.
По словам Алибасова-младшего, у отца начал неправильно заживать один из ожогов во внутренностях - и это действительно беспокоит родственников и врачей.
Так же он объяснил, что Бари Алибасова погрузили не для предотвращения боли и проблем с внутренними системами - в таком состоянии быстрее восстанавливается слизистая.
Ранее сообщалось, что у Бари Алибосова началась белая горячка.
Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.
В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.
Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.