Неправильно заживает: у Алибасова новые проблемы со здоровьем

У Бари Алибасова плохо заживают ожоги / КП

Бари Алибасов после получения ожогов 4 степени и отравления токсинами из-за Крота, не страдает белой горячкой или осложнениями дыхания.

Об этом публично заявил его сын, который сутками не отходит от отца, в интервью КП.

Алибасов объяснил, что медикаментозная кома - чтобы быстрее заживала слизистая в ЖКТ, а также, опровергнул слухи о белой горячке, проблемах с дыханием и желудком.

По словам Алибасова-младшего, у отца начал неправильно заживать один из ожогов во внутренностях - и это действительно беспокоит родственников и врачей.

Так же он объяснил, что Бари Алибасова погрузили не для предотвращения боли и проблем с внутренними системами - в таком состоянии быстрее восстанавливается слизистая.

Ранее сообщалось, что у Бари Алибосова началась белая горячка.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.