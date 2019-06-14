В Москве в школе кунг-фу отыскали кота Алибасова

Чучу нашли в столичной школе кунг-фу / Фото: НТВ

Кота госпитализированного после принятия жидкости для промывки труб российского продюсера Бари Алибасова по имени Чуча нашли в центре школы Кунг-Фу в Москве.

Как рассказал в комментарии РЕН ТВ пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, с ним связался мужчина, который обнаружил питомца.

"Через десять минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы Кунг-Фу", – цитирует его телеканал.

Продюсер Алибасова успокоил поклонников, что жизни и здоровью канадского сфинкса Чучи ничего не угрожает.

Напомним, семья Бари Алибасова стала жертвой афериста и лишилась 800 тысяч рублей, поскольку им подсунули за вознаграждение не того кота.

Отметим, что спустя 6 дней после происшествия, Алибасов, открыв глаза, первым делом спросил про своего кота.

Как ранее сообщалось, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.