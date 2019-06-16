Раскрылся роман лидера Бумбокса с известной певицей

Андрей Хлывнюк / facebook

Музыкант Андрей Хлывнюк встречался и Иреной Карпой еще в студенческие года, когда не существовало Бумбокса.

Об этом рассказала сама Ирена в интервью Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

"Это еще не был "Бумбокс", это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще "угловатые подростки", - призналась Карпа.

Она уточнила, что проще у нее спросить, с кем из известных у нее не было романа.

Ирена уточнила, что точно не знает, посвящал ли ей Андрей какие-либо песни из Бумбокса.

"Честно, не думаю. Думаю, у него было не меньше женщин, чем у меня мужчин. Если бы он мне что-то посвятил, это было бы приятно. Потому что всю свою жизнь только я всем посвящаю песни", - пожаловалась знаменитость.

Как известно, сейчас Андрей Хлывнюк честный семьянин - у него любимая жена Анна Копилова, которая является арт-директором издательства "Основи", и двое детей - сын Иван и дочь Александра.

Ранее София Ротару попалась на связи с русской мафией